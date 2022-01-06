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"Можна краще": Анчелотті оцінив перший матч Луніна в сезоні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Лунін та Карло Анчелотті Новина оновлена 06 січня 2022, 11:18
Андрій Лунін та Карло Анчелотті

Українець вперше вийшов у старті у поточній кампанії.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті прокоментував гру українського воротаря Андрія Луніна, який допоміг "Вершковим" пройти в 1/8 фіналу Кубка Іспанії у гостьовому матчі з "Алькояно" (1:3).

Відповідне інтерв’ю з’явилося на сайті marca.

62-річний Анчелотті відзначив гарну гру Луніна на лінії, проте розкритикував гру воротаря ногами. Італієць розуміє, що для покращення навичок Андрію необхідна ігрова практика. Фахівець також заявив, що ні Лунін, ні Тібо Куртуа (перший номер у "Реалі") не гарантують собі місце у складі у Кубку або матчі Прімери відповідно.

"Лунін дуже добре зіграв на лінії. Так, часом він припускався помилок при грі ногами. Але мені подобається воротар, який впевнено діє на лінії. А в грі ногами він може покращити свої навички. Звичайно, він може стати кращим, якщо буде більше грати. І це нормально", — заявив тренер.

Додамо, що матч з "Алькояно" став першим для Луніна у сезоні 2021/22 та другим у футболці "Реала" на офіційному рівні.

Відеоогляд матчу "Алькояно" — "Реал":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лунін може залишити "Реал" і опинитися в АПЛ.

Теги:
#ФК Реал #Карло Анчелотті #Кубок Іспанії #Андрій Лунін #ФК Алькояно
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