"Реал" та "Барселона" влаштували "гойдалки" у Суперкубку Іспанії (відео)

Перше "Ель-Класіко" 2022 року порадувало кількістю голів.

У середу, 12 січня, "Барселона" та "Реал" провели півфінальний матч у Суперкубку Іспанії-2021/22. Зустріч відбулася в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда і завершилася з рахунком 2:2 в основний час, а в екстратаймі "Вершкові" вирвали перемогу — 2:3.

У першому таймі команди обмінялися голами. За "Реал" відзначився Вінісіус Жуніор, який реалізував вихід віч-на-віч. А за "Барселону" забив Люк де Йонг, який оформив курйозний гол під завісу першої половини. У другому таймі команди знову обмінялися голами — забивали Карім Бензема та Ансу Фаті. У першому екстра-таймі гравець "Реала" Федеріко Вальверде забив переможний гол. Таким чином, у фінал Суперкубку пробився саме мадридський клуб.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, другий півфінал Суперкубку Іспанії "Атлетіко" — "Атлетік" відбудеться у четвер, 13 січня. Фінал запланований на 16 січня.

"Телеграф" нагадує, що нещодавно свій перший матч у сезоні провів український воротар "Реала" Андрій Лунін, який допоміг "Вершковим" пробитися до наступної стадії Кубка Короля. Мадридський клуб на виїзді розібрався з "Алькояно" (1:3). Карло Анчелотті оцінив гру українця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Барселона" зробила перший гучний трансфер цією зимою.

Перше "Ель-Класіко" сезону відбулося у 2021 році. Тоді гостьову перемогу відсвяткував "Реал" (1:2).