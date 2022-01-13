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"Іноді здається, що футбол вигадав диявол": "Інтер" на 121-й хвилині вирвав трофей у "Ювентуса" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Інтер" — "Ювентус" Новина оновлена 13 січня 2022, 12:12
"Інтер" — "Ювентус"

Суперкубок Італії подарував багато емоцій.

У середу, 12 січня, "Інтер" та "Ювентус" розіграли перший національний трофей у 2022 році. Зустріч відбулася на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані та завершилася мінімальною перемогою "Нерадзуррі" з рахунком 2:1. Переможний гол був забитий на 121-й хвилині, що засмутило головного тренера "Старої Сіньйори" Массіміліано Аллегрі.

Цитує наставника football-italia.

Алегрі, коментуючи результат зустрічі, заявив, що "футбол придумав диявол". Так тренер відреагував на гол форварда "Інтера" Алексіса Санчеса у компенсований до другого екстратайму час. У першому таймі команди обмінялися голами — забивали Лаутаро Мартінес та Вестон Маккенні.

"На жаль, іноді здається, що футбол вигадав диявол. Ми припустилися наївної помилки за п’ять секунд до кінця, але грали проти найсильнішої команди Італії на цей час і створили кілька моментів. Поразка за п’ять секунд до кінця завдає біль, але ми повинні використовувати цей гнів для Серії А, Кубка Італії та Ліги чемпіонів", — заявив Аллегрі.

Відео переможного гола Алексіса Санчеса:

Відеоогляд матчу "Інтер" — "Ювентус":

"Телеграф" нагадує, що 12 січня "Реал" та "Барселона" зіграли у Суперкубку Іспанії. У нас на сайті доступний відеоогляд цієї зустрічі.

Теги:
#Футбол #ФК Інтер (Мілан) #Суперкубок Італії #ФК Ювентус
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