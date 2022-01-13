Укр

Футболист забил "радиоуправляемый" гол со штрафного (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Грег Стюарт Новость обновлена 13 января 2022, 16:34
Грег Стюарт

Шедевр приключился в Индии.

В матче высшего дивизиона чемпионата Индии "Керала Бластерс" — "Джамшедпур" был забит феноменальный гол со штрафного.

Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале Guardian Football.

В поединке индийской Суперлиги шотландский нападающий "Джамшедпура" Грег Стюарт решился на прямой удар со штрафного из позиции, откуда вратари обычно ждут навес. В итоге зрители стали свидетелями красивейшего взятия ворот. Шотландец послал мяч по "радиоуправляемой" траектории, круглый рикошетом от штанги влетел в ворота — абсолютный шедевр!

Видео гола Грега Стюарта в матче "Керала Бластерс" — "Джамшедпур":

Добавим, что еще в первом тайме хозяева отыгрались, а встреча завершилась ничьей — 1:1.

Видеообзор матча "Керала Бластерс" — "Джамшедпур":

Отметим, на данный момент оба клуба идут в верхней части турнирной таблицы индийского первенства. После 11-и туров лидирует "Керала Бластерс" (20 очков), команда шотландца с 19 баллами идет второй.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Португалии футболист забил абсурдный гол.

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#Футбол #Гол
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