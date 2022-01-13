Футболіст забив "радіокерований" гол зі штрафного (відео)

Шедевр стався в Індії.

У матчі найвищого дивізіону чемпіонату Індії "Керала Бластерс" — "Джамшедпур" було забито феноменальний гол зі штрафного.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Guardian Football.

У поєдинку індійської Суперліги шотландський нападник "Джамшедпура" Грег Стюарт наважився на прямий удар зі штрафного з позиції, звідки воротарі зазвичай чекають на навіс. У результаті глядачі стали свідками красивого взяття воріт. Шотландець послав м’яч по "радіокерованій" траєкторії, круглий рикошетом від штанги влетів у ворота — абсолютний шедевр!

Відео голу Грега Стюарта у матчі "Керала Бластерс" — "Джамшедпур":

Додамо, що ще у першому таймі господарі відігралися, а зустріч завершилася нічиєю – 1:1.

Відеоогляд матчу "Керала Бластерс" — "Джамшедпур":

Зазначимо, на цей час обидва клуби йдуть у верхній частині турнірної таблиці індійської першості. Після 11 турів лідирує "Керала Бластерс" (20 очок), команда шотландця з 19 балами йде другою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чемпіонаті Португалії футболіст забив абсурдний гол.