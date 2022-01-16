Чемпион забил претендента в углу ринга (видео)

Брутальный нокаут.

В ночь на воскресенье, 16 января, в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок в полутяжелом весе (до 79,378 кг).

В главном поединке на ринг вышли чемпион WBO американец Джо Смит-младший и претендент Стивен Джеффрард. Обладатель титула полностью доминировал в бою и закономерное завершил "дуэль" досрочно. В девятом раунде 32-летний Джо зажал 31-летнего Стивена в углу ринга и градом ударов заставил того лишь обороняться. Рефери остановил схватку и зафиксировал победу чемпиона техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Джо Смит-младший — Стивен Джеффрард:

Лучшие моменты боя Джо Смит-младший — Стивен Джеффрард:

Отметим, Смит-младший добыл свою 28-ю победу в профи при 3 поражениях. У Джеффрарда также 3 фиаско при 18 успехах.

Добавим, что после поединка Джо вызвал на бой Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса.

Ранее "Телеграф" сообщал о странном нокауте на вечере бокса в Польше, где местный "Гусар" с помощью ветра нокаутировал соперника.