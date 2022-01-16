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Чемпіон забив претендента у кутку рингу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Джо Сміт-молодший — Стівен Джеффрард Новина оновлена 16 січня 2022, 11:11
Джо Сміт-молодший — Стівен Джеффрард

Брутальний нокаут.

У ніч на неділю, 16 січня, у Вероні (штат Нью-Йорк, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський поєдинок у напівважкій вазі (до 79,378 кг).

У головному поєдинку на ринг вийшли чемпіон WBO американець Джо Сміт-молодший та претендент Стівен Джеффрард. Володар титулу повністю домінував у бою та закономірно завершив "дуель" достроково. У дев’ятому раунді 32-річний Джо затиснув 31-річного Стівена в кутку рингу і градом ударів змусив того лише оборонятися. Рефері зупинив бій і зафіксував перемогу чемпіона технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Джо Сміт-молодший — Стівен Джеффрард:

Найкращі моменти бою Джо Сміт-молодший — Стівен Джеффрард:

Зазначимо, Сміт-молодший здобув свою 28 перемогу в профі при 3 поразках. Джеффрард також має 3 фіаско при 18 успіхах.

Додамо, що після поєдинку Джо викликав на бій Дмитра Бівола та Сауля Альвареса.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивний нокаут на вечорі боксу в Польщі, де місцевий "Гусар" за допомогою вітру нокаутував суперника.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Джо Сміт-молодший
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