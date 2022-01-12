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Непереможний "Польський гусар" нокаутував суперваговика ударами у повітря (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Даміан Книба (праворуч) Новина оновлена 12 січня 2022, 12:24
Даміан Книба (праворуч)

Дивний нокаут стався на вечорі боксу у Завоні.

Минулого вікенду в польському Завоні відбувся великий вечір професійного боксу, який подарував глядачам досить незвичайний нокаут у поєдинку суперваговиків.

Відповідне відео доступне на сторінці TimBoxeo у Twitter.

У головному поєдинку шоу на ринг вийшли місцевий важковаговик Даміан Книба (5-0, 2 КО) та марокканський боксер Аазддін Аажур (4-3-2, 3 КО). Марокканець упав уже у першому раунді. Наприкінці першої 3-хвилинки Книба провів серію ударів, після яких його 34-річний суперник впав на канвас. Все б нічого, але всі удари 25-річного поляка на прізвисько "Польський гусар" були повз цілі.

Проте Книбі зарахували перемогу нокаутом. Цей успіх став для непереможного Даміана п’ятим у кар’єрі. Аажур програв утретє, маючи у своєму послужному списку 4 перемоги та 2 нічиї.

Відео дивного нокауту в бою Даміан Книба — Аазддін Аажур:

Відео бою Книба — Аажур:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у поєдинку ММА у Британії організатори допустили дивний підбір суперників. Все це вилилося в бої, які тривали секунди. Крім того, ефектний нокаут стався у бою небитого росіянина.

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#Бокс #Нокаут
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