Укр

Непобедимый "Польский гусар" нокаутировал супертяжа ударами в воздух (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Дамиан Кныба (справа) Новость обновлена 12 января 2022, 12:24
Дамиан Кныба (справа)

Странный нокаут приключился на вечере бокса в Завоне.

В минувший уик-энд в польском Завоне состоялся большой вечер профессионального бокса, который подарил зрителям довольно необычный нокаут в поединке супертяжей.

Соответсвующее видео доступно на страничке TimBoxeo в Twitter.

В главном поединке шоу на ринг вышли местный тяжеловес Дамиан Кныба (5-0, 2 КО) и марокканский боксер Аазддин Аажур (4-3-2, 3 КО). Марокканец упал уже в первом раунде. В концовке первой 3-минутки Кныба провел серию ударов, после которых его 34-летний соперник рухнул на канвас. Все бы ничего, но все удары 25-летнего поляка по прозвищу "Польский гусар" были мимо цели и сотрясали лишь воздух.

Тем не менее Кныбе засчитали победу нокаутом. Этот успех стал для непобедимого Дамиана пятым в карьере. Аажур проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 4 победы и 2 ничьи.

Видео странного нокаута в бою Дамиан Кныба — Аазддин Аажур:

Видео боя Кныба — Аажур:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в поединке ММА в Британии организаторы допустили странный подбор соперников. Все это вылилось в бои, которые длились секунды. Кроме того, эффектный нокаут произошел в бою небитого россиянина.

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#Бокс #Нокаут
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