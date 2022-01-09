Тяжеловес брутально нокаутировал панамского боксера (видео)

Непобедимый боксер не оставил шансов джорнимену.

В ночь на воскресенье, 9 января, в Орландо (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок боксеров 1-го тяжелого веса (до 90,718 кг) Али Измайлов (7-0, 4 KO) — Исраэль Дюффус (20-8, 17 КО). Дуэль завершилась эффектным нокаутом.

Соответсвующее видео опубликовано на страничке Salita Promotions в Twitter.

28-летний россиянин Измайлов владел ощутимым преимуществом и без проблем довел дело до досрочной победы. В 4-м раунде Али двумя ударами с правой уложил 29-летнего панамца Дюффуса на канвас и добыл свою седьмую победу в профи.

Видео нокаута в бою Али Измайлов - Исраэль Дюффус:

Добавим, что Измайлов не знает поражений в профи, а вот Исраэль проиграл свой 8-й поединок в карьере, имея в своем послужном списке 20 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Танзании, где боксер вылетел за пределы ринга. Кроме того, еще один брутальный нокаут произошел в Африке. Недавно в США зрители стали свидетелями довольно быстрой досрочной победы непобедимого боксера из дивизиона Василия Ломаченко.

А вот в России нокаут привел к смерти боксера, который владел второстепенным поясом WBC.