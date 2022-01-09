Важковаговик брутально нокаутував панамського боксера (відео)

Непереможний боксер не залишив шансів Джорнімену.

У ніч на неділю, 9 січня, в Орландо (штат Флорида, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став поєдинок боксерів 1-ї важкої ваги (до 90,718 кг) Алі Ізмайлов (7-0, 4 KO) — Ісраель Дюффус (20-8, 17 КО). Дуель завершилася ефектним нокаутом.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Salita Promotions у Twitter.

28-річний росіянин Ізмайлов володів відчутною перевагою та без проблем довів справу до дострокової перемоги. У 4-му раунді Алі двома ударами з правої уклав 29-річного панамця Дюффуса на канвас і здобув свою сьому перемогу у профі.

Відео нокауту в бою Алі Ізмайлов — Ісраель Дюффус:

Додамо, що Ізмайлов не знає поразок у профі, а ось Ісраель програв свій 8-й поєдинок у кар’єрі, маючи у своєму послужному списку 20 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на вечорі боксу в Танзанії, де боксер вилетів за межі рингу. Крім того, ще один брутальний нокаут стався в Африці. Нещодавно у США глядачі стали свідками досить швидкої дострокової перемоги непереможного боксера з дивізіону Василя Ломаченка.

А ось у Росії нокаут призвів до смерті боксера, який володів другорядним поясом WBC.