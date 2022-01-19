Укр

Украинский боксер раскрыл правду о махинациях с зарплатами в сборной

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ярослав Харцыз Новость обновлена 19 января 2022, 14:49
Ярослав Харцыз

Спортсмен подробно рассказал о проблемах в команде.

Украинский боксер-аматор Ярослав Харцыз раскритиковал работу Федерации бокса Украины (ФБУ).

Соответсвующий пост Ярослав опубликовал на своей страничке в Instagram.

Харцыз заявил, что постоянно происходят махинации с зарплатами, ведь деньги на это выделяет Министерство молодежи и спорта, а вот распределяет ФБУ. Кроме того, боксер затронул тему формы национальной команды. Ярослав заявил, что на зимние соревнования им выдали летнюю форму, а на Олимпийские игры в Токио некоторые спортсмены отправились без формы и ждали амуницию уже в Японии.

"То, что творится в Федерации бокса, это уже не смешно. Начну с элементарных зарплат. Это бюджетные средства, выплаты идут от Министерства молодежи и спорта, но списки подает Федерация бокса Украины, и они решают, кто сколько будет получать. Происходят постоянные махинации с заработными платами, приходится звонить, ругаться за свои деньги, которые ты заслужил своим трудом.

"Форму выдают не по сезону. Ехать на соревнования зимой – нет ни курток, ни теплых костюмов. Стыдно ехать не в форме сборной, но в летнем костюме тоже так себе. Хотя бюджет на форму выделяется, и куда деваются деньги непонятно. А вообще, это смешно – перед олимпийским играми в Токио нам выдали боксерскую форму за 2 дня до вылета. Некоторым ребятам форма так и не досталась, сказали, что нет размеров. И передавали потом новоприбывшими в Токио, — заявил Харцыз.

На Играх в Токио Харцыз, выступающий в легкой весовой категории, проиграл в 1/16 финала Джавиду Челебиеву из Азербайджана (0:5).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер добыл победу на вечере бокса в США.

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