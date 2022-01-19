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Український боксер розкрив правду про махінації з зарплатами у збірній

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ярослав Харциз Новина оновлена 19 січня 2022, 14:49
Ярослав Харциз

Спортсмен докладно розповів про проблеми у команді.

Український боксер-аматор Ярослав Харциз розкритикував роботу Федерації боксу України (ФБУ).

Відповідний пост Ярослав опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Харциз заявив, що постійно відбуваються махінації з зарплатами, адже гроші на це виділяє Міністерство молоді та спорту, а ось розподіляє ФБУ. Крім того, боксер торкнувся теми форми національної команди. Ярослав заявив, що на зимові змагання їм видали літню форму, а на Олімпійські ігри в Токіо деякі спортсмени вирушили без форми й чекали на амуніцію вже в Японії.

"Те, що коїться у Федерації боксу, це вже не смішно. Почну з елементарних зарплат. Це бюджетні кошти, виплати йдуть від Міністерства молоді та спорту, але списки подає Федерація боксу України, і вони вирішують, хто скільки отримуватиме. Відбуваються постійні махінації із заробітними платами, доводиться дзвонити, лаятися за свої гроші, які ти заслужив своєю працею.

"Форму видають не по сезону. Їхати на змагання взимку – немає ні курток, ні теплих костюмів. Соромно їхати не у формі збірної, але у літньому костюмі теж так собі. Хоча бюджет на форму виділяється, і куди діваються гроші незрозуміло. А взагалі — це смішно — перед олімпійськими іграми в Токіо нам видали боксерську форму за 2 дні до вильоту. Деяким хлопцям форма так і не дісталася, сказали, що немає розмірів. І передавали потім новоприбулими в Токіо", — заявив Харциз.

На Іграх у Токіо Харциз, який виступає у легкій ваговій категорії, програв у 1/16 фіналу Джавіду Челебієву з Азербайджану (0:5).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер здобув перемогу на вечорі боксу у США.

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