Український суперваговик побив "Базуку" в США (відео)

Українець здобув перемогу за очками.

Уродженець Львова Любомир Пінчук, який нещодавно прокоментував обмовки Віталія Кличка, здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

На вечорі боксу у Вероні (штат Нью-Йорк, США) Пінчук, який виступає у надважкій вазі, у 8-раундовому протистоянні здолав американця Хосе Маріо Флореса на прізвисько "Базука". Поєдинок тривав усю дистанцію, за підсумками якої всі судді віддали українцю перемогу. Підсумковий рахунок — 80-72, 79-73, 79-73.

Ця перемога стала 14-ою у профі для 25-річного Любомира при двох поразках та одній нічиїй. 36-річний Хосе програв утретє, маючи у своєму послужному списку 8 перемог та 2 нічиї.

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала невелике відео з бою Любомир Пінчук — Хосе Маріо Флорес:

"Телеграф" нагадує, що у головному поєдинку на вечорі боксу у Вероні відбувся чемпіонський бій у напівважкій вазі, в якому володар поясу WBO Джо Сміт-молодший ефектно нокаутував претендента Стівена Джеффрарда.

Раніше "Телеграф" повідомляв про брутальний нокаут на вечорі боксу в Танзанії, де боксер-початківець однієї лівої переміг суперника. А ось у Польщі суперваговик опинився у дивному нокауті.