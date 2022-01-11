"Думаю, у нього проблеми з алкоголем, можливо, з наркотиками": український боксер оцінив обмовки Кличка (відео)

Спортсмен пов’язує часті обмовки мера Києва аж ніяк не з боксерською кар’єрою.

Український боксер-супеваговик Любомир Пінчук (13-2-1, 8 КО) зробив випад у бік "вічного" чемпіона WBC у гевівейті Віталія Кличка, який після закінчення боксерської кар’єри став політиком. На посаді мера Києва "Доктор Залізний Кулак" іноді допускає обмовки, одна з яких сталася недавно.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі Two Sides.

Пінчук не пов’язує обмовки Кличка із кар’єрою боксера. Любомир вважає, що легендарний боксер зловживає алкоголем чи, можливо, вживає наркотики.

"Все, що я бачу, – це ті дурні відео, де він завжди щось робить. Усі думають, що це все через бокс. Я думаю, що у нього проблеми з алкоголем, можливо, навіть із наркотиками. Але це все разом", — заявив Любомир.

Також Любомир не зрозумів рішення Віталія піти у політику, адже у боксера "було достатньо грошей".

У мережі доступне відео останньої поразки Любомира у поєдинку проти Стефана Шоу.

Віталій Кличко провів свій останній бій у 2012 році. На його рахунку 45 перемог та всього 2 поразки. Українець вважається одним із найкращих суперваговиків в історії.

Раніше відомий український боксер зізнався у вживанні "легких наркотиків".