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"Як швидко летить час": Кличко привітав киян із наступаючим 2222 роком (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віталій Кличко Новина оновлена 27 грудня 2021, 20:52
Віталій Кличко

Київський міський голова порадував мережу своїм новорічним вітанням.

Мер Києва Віталій Кличко привітав мешканців столиці з Новим роком, але у своїх найкращих традиціях заплутався в тому, який же рік настає.

Відео його виступу відразу розлетілося по місцевих телеграм-каналах.

Як видно на записі, спочатку Кличко привітав киян із 2220 роком, але потім поправив себе та привітав уже з 2222 роком.

Користувачі мережі заяви міського голови оцінили і теж почали жартувати над ситуацією. Дехто, наприклад, припустив, що це відео з майбутнього, а інші побачили в словах Кличка дату відкриття мосту на Троєщину.

Інші ж користувачі заявили, що мер теж людина і міг помилитися.

Як відомо, Кличко і раніше відзначався неоднозначними висловлюваннями, а фраза про те, що "не кожен може дивитися у завтрашній день" і взагалі стала нестаріючим мемом.

Варто зазначити, що попри це, опитування "Українського інституту майбутнього" показало, що більшість жителів нашої країни вважають Віталія Кличка найбільш впізнаваним українцем у світі. До п’ятірки лідерів увійшли також його брат Володимир Кличко, футболіст Андрій Шевченко, співачка Руслана та ще один боксер Олександр Усик.

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#Віталій Кличко #Київ
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