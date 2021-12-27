Укр

"Как быстро летит время": Кличко поздравил киевлян с наступающим 2222 годом (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Виталий Кличко Новость обновлена 27 декабря 2021, 20:52
Виталий Кличко

Киевский городской глава повеселил сеть своим новогодним поздравлением.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом, но в своих лучших традициях запутался в том, какой же год наступает.

Видео его выступления тут же разлетелось по местным телеграм-каналам.

Как видно на записи, сначала Кличко поздравил киевлян с 2220 годом, но затем поправил себя и поздравил уже с 2222 годом.

Пользователи сети заявления городского главы оценили и тоже начали подшучивать над ситуацией. Некоторые, например, предположили, что это видео из будущего, а другие увидели в словах Кличко дату открытия моста на Троещину.

Другие же пользователи заявили, что мэр тоже человек и мог ошибиться.

Как известно, Кличко и раньше отмечался неоднозначными высказываниями, а фраза о том, что "не каждый может смотреть в завтрашний день" и вовсе стала нестареющим мемом.

Стоит отметить, что несмотря на это, опрос "Украинского института будущего" показал, что большинство жителей нашей страны считают Виталия Кличко наиболее узнаваемым украинцем в мире. В пятерку лидеров вошли также его брат Владимир Кличко, футболист Андрей Шевченко, певица Руслана и еще один боксер Александр Усик.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев
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