Від Кличків до Вєрки Сердючки: завдяки кому у світі знають про Україну (інфографіка)

Десятку відомих українців замкнув президент Володимир Зеленський

На думку більшості громадян України найбільше про нашу країну знають завдяки братам Кличкам, Андрію Шевченку та Руслані Лижичко. У десятку осіб, завдяки яким про Україну чули у світі, потрапив голова держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати соціологічного досліджень на тему: "Хто ми: Портрет українців очима українців", яке проводив "Український інститут майбутнього".

Так, українці сформували світ ТОП-10 всесвітньо відомих українців. На першому місці опинився Віталій Кличко — міський голова Києва, чемпіон з боксу за версією WBC. За нього проголосували 55% опитаних. Слідом за ним йде Володимир Кличко — чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA з 52% голосів респондентів. Замикає трійку лідерів Андрій Шевченко — відомий футболіст та екс-тренер збірної України. Він набрав 42% голосів.

Крім того, у списку українців зі світовим імʼям опинилися боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко, музиканти — Джамала, Кузьма Скрябін, Вєрка Сердючка, а десятку замкнув президент Володимир Зеленський.

Більш детально про те, як розподілилися голоси українців — у інфографіці "Телеграфа".

Завдяки кому у світі знають про Україну

Соціологічне дослідження було проведене серед 5000 респондентів віком 18+ у п’яти макрорегіонах України: Захід, Схід, Південь, Центр та Донбас у період з з 17 червня по 1 серпня 2021. Статистична похибка не перевищує 1,41%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що електоральні настрої українців за останній місяць змінилися — за кого вони голосували б зараз на президентських та парламентських виборах (дані дослідження).