Шевченко може знову очолити збірну

Андрій Шевченко розглядає варіанти.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який нещодавно пролив світло на свій відхід з національної команди, може очолити збірну Туреччини.

Про це повідомляє німецьке видання kicker.

За інформацією джерела, турецька збірна, яка залишилася без головного тренера після відходу Шенола Гюнеша, активно шукає наставника, який допоміг би команді відібратися на чемпіона світу. "Шева" потрапив в список головних цілей Федерації футболу Туреччини. Крім українця в шорт-лист претендентів на цю роботу потрапив і головний тренер молодіжної збірної Німеччини Штефан Кунц, який вже побував в Стамбулі і провів перший раунд переговорів з турецькою стороною.

Відзначимо, збірна Туреччини в відборі на ЧС-2022 виступає в групі G разом з командами Нідерландів, Норвегії, Чорногорії, Латвії та Гібралтару. Після 6-и турів турки йдуть третіми, відстаючи від лідерів на 2 бали.

"Телеграф" нагадує, що Шевченко частенько говорив, що хотів би попрацювати на клубному рівні. Буквально на днях стало відомо, що в послугах українського фахівця цікавляться відразу три клуби, правда, які представляють північноамериканський футбольний чемпіонат МЛС.