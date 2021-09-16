Укр

Шевченко может вновь возглавить сборную

Автор
Михаил Корнилов
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 16 сентября 2021, 19:40
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко рассматривает варианты.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который недавно пролил свет на свой уход из национальной команды, может возглавить сборную Турции.

Об этом сообщает немецкое издание kicker.

По информации источника, турецкая сборная, которая осталась без главного тренера после ухода Шенола Гюнеша, активно ищет наставника, который помог бы команде отобраться на чемпиона мира. "Шева" попал в список главных целей Федерации футбола Турции. Кроме украинца в шорт-лист претендентов на эту работу попал и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц, который уже побывал в Стамбуле и провел первый раунд переговоров с турецкой стороной.

Отметим, сборная Турции в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе G вместе с командами Нидерландов, Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара. После 6-и туров турки идут третьими, отставая от лидеров на 2 балла.

"Телеграф" напоминает, что Шевченко частенько говорил, что хотел бы поработать на клубном уровне. Буквально на днях стало известно, что в услугах украинского специалиста интересуются сразу три клуба, правда, представляющие североамериканский футбольный чемпионат МЛС.

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