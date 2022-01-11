"Думаю, у него проблемы с алкоголем, может быть, с наркотиками": украинский боксер оценил оговорки Кличко (видео)

Спортсмен связывает частые оговорки мэра Киева отнюдь не с боксерской карьерой.

Украинский боксер-супертяж Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) сделал выпад в сторону "вечного" чемпиона WBC в хевивейте Виталия Кличко, который по окончании боксерской карьеры стал политиком. На посту мэра Киева "Доктор Железный Кулак" иногда допускает оговорки, одна из которых случилась недавно.

Соответсвующее интервью появилось на YouTube-канале Two Sides.

Пинчук не связывает оговорки Кличко с карьерой боксера. Любомир считает, что легендарный боксер злоупотребляет алкоголем или, возможно, принимает наркотики.

"Все, что я вижу, – это те глупые видео, где он всегда что-то делает. Все думают, что это все из-за бокса. Я думаю, что у него проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками. Но это все вместе", — заявил Любомир.

Также Любомир не понял решения Виталия пойти в политику, ведь у боксера "было достаточно денег".

В сети доступно видео последнего поражения Любомира в поединке против Стефана Шоу.

Виталий Кличко провел свой последний бой в 2012 году. На его счету 45 побед и всего 2 поражения. Украинец считается одним из лучших супертяжей в истории.

Ранее известный украинский боксер признался в употреблении "легких наркотиков".