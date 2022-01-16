Укр

Украинский супертяж избил "Базуку" в США (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Любомир Пинчук Новость обновлена 16 января 2022, 15:39
Любомир Пинчук

Украинец добыл победу по очкам.

Уроженец Львова Любомир Пинчук, который недавно прокомментировал оговорки Виталия Кличко, добыл очередную победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Вероне (штат Нью-Йорк, США) Пинчук, который выступает в супертяжелом весе, в 8-раундовом противостоянии одолел американца Хосе Марио Флореса по прозвищу "Базука". Поединок продлился всю дистанцию, по итогам которой все судьи отдали украинцу победу. Итоговый счет — 80-72, 79-73, 79-73.

Эта победа стала 14-й в профи для 25-летнего Любомира при двух поражениях и одной ничьей. 36-летний Хосе проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 8 побед и 2 ничьи.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала небольшое видео по бою Любомир Пинчук — Хосе Марио Флорес:

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке на вечере бокса в Вероне состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе, в котором обладатель пояса WBO Джо Смит-младший эффектно нокаутировал претендента Стивена Джеффрарда.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере бокса в Танзании, где начинающий боксер одной левой победил соперника. А вот в Польше супертяж оказался в странном нокауте.

Теги:
#Бокс #Любомир Пинчук
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