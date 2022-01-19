Укр

"У нас много Наташ": российский клуб опозорился, представляя турецкого новичка (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Юсуф Языджи Новость обновлена 19 января 2022, 18:16
Юсуф Языджи

В клубе тут же удалили ролик.

Пресс-служба московского ЦСКА решила пошутить, представляя турецкого новичка команды Юсуфа Языджи. В итоге пришлось извиняться.

Видео сначала было опубликовано на страничке команды в twitter, а затем оперативно удалено.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях "Армейцев", ЦСКА лайкает фотографии турецкого футболиста, а затем пишет ему в директ: "Когда подпишешь контракт с нами?" Языджи долго молчит, тогда ЦСКА пишет "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ" и тут же получает ответ от игрока сборной Турции: "5 минут, я уже в пути!".

Видеоролик с представлением игрока:

Кадр, который вызвал возмущение в сети:

ЦСКА опозорился, представляя Юсуфа Языджи
ЦСКА опозорился, представляя Юсуфа Языджи

Закономерно, что общественности не понравилось такой подход к презентации игрока, и ролик был удален. Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева объяснилась, что произошла банальная глупость из-за дефицита времени. Также клуб принес свои извинения.

Извиения ЦСКА из-за презентационного ролика
Извиения ЦСКА из-за презентационного ролика

Добавим, что 24-летний Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды из французского "Лилля".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России отказались почтить память Валерия Лобановского.

Теги:
#Футбол #ФК ЦСКА
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