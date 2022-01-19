"У нас много Наташ": российский клуб опозорился, представляя турецкого новичка (видео)
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В клубе тут же удалили ролик.
Пресс-служба московского ЦСКА решила пошутить, представляя турецкого новичка команды Юсуфа Языджи. В итоге пришлось извиняться.
Видео сначала было опубликовано на страничке команды в twitter, а затем оперативно удалено.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях "Армейцев", ЦСКА лайкает фотографии турецкого футболиста, а затем пишет ему в директ: "Когда подпишешь контракт с нами?" Языджи долго молчит, тогда ЦСКА пишет "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ" и тут же получает ответ от игрока сборной Турции: "5 минут, я уже в пути!".
Видеоролик с представлением игрока:
Кадр, который вызвал возмущение в сети:
Закономерно, что общественности не понравилось такой подход к презентации игрока, и ролик был удален. Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева объяснилась, что произошла банальная глупость из-за дефицита времени. Также клуб принес свои извинения.
Добавим, что 24-летний Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды из французского "Лилля".
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