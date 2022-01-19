"У нас багато Наташ": російський клуб зганьбився, представляючи турецького новачка (відео)

У клубі відразу видалили ролик.

Пресслужба московського ЦСКА вирішила пожартувати, представляючи турецького новачка команди Юсуфа Язиджі. У результаті довелося вибачатися.

Відео спочатку було опубліковано на сторінці команди у twitter, а потім оперативно видалено.

У відеоролику, опублікованому в соцмережах "Армійців", ЦСКА лайкає фотографії турецького футболіста, а потім пише йому в дірект: "Коли підпишеш контракт з нами?" Язиджі довго мовчить, тоді ЦСКА пише "Юсуф, це Росія, у нас тут багато Наташ" і відразу отримує відповідь від гравця збірної Туреччини: "5 хвилин, я вже в дорозі!".

Відеоролик з презентацією гравця:

Кадр, який викликав обурення у мережі:

ЦСКА зганьбився, представляючи Юсуфа Язиджі

Закономірно, що громадськості не сподобалося такий підхід до презентації гравця і ролик був вилучений. Головний редактор CSKA TV Катерина Кирильчева пояснилася, що сталася банальна дурість через дефіцит часу. Також клуб вибачився.

Вибачення ЦСКА через презентаційний ролик

Додамо, що 24-річний Язиджі перейшов до ЦСКА на правах оренди із французького "Лілля".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії відмовилися вшанувати пам’ять Валерія Лобановського.