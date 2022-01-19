Рус

"У нас багато Наташ": російський клуб зганьбився, представляючи турецького новачка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
Юсуф Язиджі Новина оновлена 19 січня 2022, 18:16
Юсуф Язиджі

У клубі відразу видалили ролик.

Пресслужба московського ЦСКА вирішила пожартувати, представляючи турецького новачка команди Юсуфа Язиджі. У результаті довелося вибачатися.

Відео спочатку було опубліковано на сторінці команди у twitter, а потім оперативно видалено.

У відеоролику, опублікованому в соцмережах "Армійців", ЦСКА лайкає фотографії турецького футболіста, а потім пише йому в дірект: "Коли підпишеш контракт з нами?" Язиджі довго мовчить, тоді ЦСКА пише "Юсуф, це Росія, у нас тут багато Наташ" і відразу отримує відповідь від гравця збірної Туреччини: "5 хвилин, я вже в дорозі!".

Відеоролик з презентацією гравця:

Кадр, який викликав обурення у мережі:

ЦСКА зганьбився, представляючи Юсуфа Язиджі
ЦСКА зганьбився, представляючи Юсуфа Язиджі

Закономірно, що громадськості не сподобалося такий підхід до презентації гравця і ролик був вилучений. Головний редактор CSKA TV Катерина Кирильчева пояснилася, що сталася банальна дурість через дефіцит часу. Також клуб вибачився.

Вибачення ЦСКА через презентаційний ролик
Вибачення ЦСКА через презентаційний ролик

Додамо, що 24-річний Язиджі перейшов до ЦСКА на правах оренди із французького "Лілля".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії відмовилися вшанувати пам’ять Валерія Лобановського.

Теги:
#Футбол #ФК ЦСКА
Міноборони дало попередню оцінку діям Росії
Новини Росії
Путін може атакувати в будь-який момент: українська розвідка отримала тривожні дані
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Міноборони дало попередню оцінку діям Росії
Путін може атакувати в будь-який момент: українська розвідка отримала тривожні дані
Дата публікації
Категорія
На Банковій 19 січня зібралося кілька тисяч прихильників Порошенка
Прихильники Порошенка прийшли до Офісу Зеленського після суду (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Підозрюваний у залі суду
Більше не посміхається: суд ухвалив нове рішення у справі Колі Харківського
Дата публікації
Категорія
Купівля ліків буде доступною не для всіх українців
"Тисячу Зеленського" можна буде витратити в аптеці, але є нюанс
Дата публікації
Категорія
Хрещення у Києві
У Києві небагатолюдно святкують Водохреща: відео з висоти пташиного польоту