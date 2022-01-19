"У нас багато Наташ": російський клуб зганьбився, представляючи турецького новачка (відео)
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У клубі відразу видалили ролик.
Пресслужба московського ЦСКА вирішила пожартувати, представляючи турецького новачка команди Юсуфа Язиджі. У результаті довелося вибачатися.
Відео спочатку було опубліковано на сторінці команди у twitter, а потім оперативно видалено.
У відеоролику, опублікованому в соцмережах "Армійців", ЦСКА лайкає фотографії турецького футболіста, а потім пише йому в дірект: "Коли підпишеш контракт з нами?" Язиджі довго мовчить, тоді ЦСКА пише "Юсуф, це Росія, у нас тут багато Наташ" і відразу отримує відповідь від гравця збірної Туреччини: "5 хвилин, я вже в дорозі!".
Відеоролик з презентацією гравця:
Кадр, який викликав обурення у мережі:
Закономірно, що громадськості не сподобалося такий підхід до презентації гравця і ролик був вилучений. Головний редактор CSKA TV Катерина Кирильчева пояснилася, що сталася банальна дурість через дефіцит часу. Також клуб вибачився.
Додамо, що 24-річний Язиджі перейшов до ЦСКА на правах оренди із французького "Лілля".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії відмовилися вшанувати пам’ять Валерія Лобановського.
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