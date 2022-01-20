В Германии футболист забил пенальти двумя касаниями (видео)

Уникальный случай произошел в кубковой игре.

В матче 1/8 финала Кубка Германии сезона 2021/22 "Кельн" принимал "Гамбург". Встреча, проходившая на стадионе "Рейн Энерги", завершилась победой гостей в невероятной серии послематчевых пенальти.

Соответсвующее видео опубликовано на страничке ESPNFC в Twitter.

Команды в основное время победителя не выявили, сыграв вничью со счетом 1:1, а потому четвертьфиналиста турнира пришлось определять в серии послематчевых пенальти. При счете 3:4 в пользу гостей 10-й удар в серии бил вингер "Кельна" Флориан Кайнц. Футболист потоптался на "точке", а затем нанес удар. Мяч полетел в сетку ворот, однако спустя несколько секунд радость "Козлов" превратилась в разочарование, ведь гол не был засчитан. Как оказалось, футболист в момент удара сначала дотронулся до мяча опорной ногой и только потом пробил по воротам. Таким образом, гол справедливо был отменен, а "Гамбург" прошел дальше.

Видео пенальти в исполнении Флориана Кайнца:

Видеообзор матча "Кельн" — "Гамбург":

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Бразилии был забит безумный гол бисиклетой. Автором мяча стал 15-летний форвард, которым интересуется "Барселона".