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У Німеччині футболіст забив пенальті двома дотиками (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Флоріан Кайнц Новина оновлена 20 січня 2022, 18:27
Флоріан Кайнц

Унікальний випадок стався у кубковій грі.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини сезону 2021/22 "Кельн" приймав "Гамбург". Зустріч, що проходила на стадіоні "Рейн Енергі", завершилася перемогою гостей у неймовірній серії післяматчевих пенальті.

Відповідне відео опубліковано на сторінці ESPNFC у Twitter.

Команди в основний час переможця не виявили, зігравши внічию з рахунком 1:1, тому чвертьфіналіста турніру довелося визначати в серії післяматчевих пенальті. За рахунку 3:4 на користь гостей 10-й удар у серії бив вінгер "Кельна" Флоріан Кайнц. Футболіст потоптався на "точці", а потім завдав удару. М’яч полетів у сітку воріт, проте за кілька секунд радість "Козлов" перетворилася на розчарування, бо гол не було зараховано. Як виявилося, футболіст у момент удару спочатку торкнувся м’яча опорною ногою і лише потім пробив по воротах. Отже, гол справедливо було скасовано, а "Гамбург" пройшов далі.

Відео пенальті у виконанні Флоріана Кайнца:

Відеоогляд матчу "Кельн" — "Гамбург":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Бразилії був забитий шалений гол бісіклетою. Автором м’яча став 15-річний форвард, яким цікавиться "Барселона".

Теги:
#Футбол #ФК Гамбург #ФК Кельн #Гол #Пенальті
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