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Шедевр на віки: 15-річний бразилець забив божевільний гол бісіклетою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ендрік Новина оновлена 20 січня 2022, 15:43
Ендрік

У Бразилії створили маленьке футбольне диво.

Чвертьфінал юніорського кубка Сан-Паулу подарував справжній шедевр у виконанні юного форварда "Палмейраса".

Відповідне відео було опубліковано на сторінці ESPN FC у Twitter.

У поєдинку юнацьких команд "Палмейраса" та "Оесте" 15-річний форвард перших Ендрік оформив красиве взяття воріт. Після серії рикошетів юний бразилець ударом через себе влучив у ворота суперників. У підсумку його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 5:2 та пробилася до півфіналу турніру.

Відео гола Ендріка бісіклетою у матчі "Палмейрас" U-20 — "Оесте" U-20:

Зазначимо, у мережі приписують інтерес "Барселони" до 15-річного футболіста, щоправда, перебратися до Старого Світу юнак зможе лише після досягнення 18-річчя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чемпіонаті Індії шотландський гравець забив неймовірний гол зі штрафного. А ось у Португалії дивні дії захисників призвели до абсурдного взяття воріт. Додамо, що колишній футболіст "Зорі" відзначився гарним, а головне точним пострілом у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, в Іспанії футболіст забив гол не дивлячись із центру поля.

Теги:
#Футбол #Бразилія #ФК Палмейрас
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