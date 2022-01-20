Шедевр на века: 15-летний бразилец забил сумасшедший гол бисиклетой (видео)

В Бразилии сотворили маленькое футбольное чудо.

Четвертьфинал юниорского кубка Сан-Паулу подарил настоящий шедевр в исполнении юного форварда "Палмейраса".

Соответствующее видео было опубликовано на страничке ESPN FC в Twitter.

В поединке юношеских команд "Палмейраса" и "Оэсте" 15-летний форвард первых Эндрик оформил красивое взятие ворот. После серии рикошетов юный бразилец ударом через себя поразил ворота соперников. В итоге его команда добыла убедительную победу со счетом 5:2 и пробилась в полуфинал турнира.

Видео гола Эндрика бисиклетой в матче "Палмейрас" U-20 — "Оэсте" U-20:

Отметим, в сети приписывают интерес "Барселоны" к 15-летнему футболисту, правда, перебраться в Старый Свет юноша сможет только по достижении 18-летия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Индии шотландский игрок забил невероятный гол со штрафного. А вот в Португалии странные действия защитников привели к абсурдному взятию ворот. Добавим, что бывший футболист "Зари" отметился красивым, а главное точным выстрелом в чемпионате Англии.

Напомним, в Испании футболист забил гол не глядя с центра поля.