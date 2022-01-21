Нганну - Ган: где и когда смотреть чемпионский бой UFC

В UFC станет известно имя короля тяжей.

В ночь на воскресенье, 23 января (время киевское), в Анахайме (штат Калифорния, США) состоится первый номерной турнир UFC в 2022 году — UFC 270. В прямом эфире в Украине шоу покажет телеканал Setanta Sports.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В главном бою шоу в октагоне сразятся чемпион промоушена в тяжелом весе французский камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) и временный чемпион в этом дивизионе француз Сирил Ган (10-0). Поединок станет первой защитой титула для Нганну.

В прямом эфире в Украине шоу также будет доступно на платформе megogo. Начало трансляции — в 05:00 по киевскому времени. Начало главного боя — ориентировочно в 07:00.

Кроме того, на турнире в Анахайме состоится еще один титульный бой — чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) в третий раз подряд встретится с экс-чемпионом бразильцем Дейвесоном Фигередо (20-2-1).

Прямая трансляция турнира UFC 270 будет доступна на:

медиасервисе MEGOGO

телеканалах "Матч ТВ и "Матч!Боец"

стриминге UFC Fight Pass

Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом турнире UFC бывший кикбоксер жестко вырубил соперника.