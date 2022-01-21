Укр

Нганну - Ган: где и когда смотреть чемпионский бой UFC

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Фрэнсис Нганну - Сирил Ган
Фрэнсис Нганну - Сирил Ган

В UFC станет известно имя короля тяжей.

В ночь на воскресенье, 23 января (время киевское), в Анахайме (штат Калифорния, США) состоится первый номерной турнир UFC в 2022 году — UFC 270. В прямом эфире в Украине шоу покажет телеканал Setanta Sports.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В главном бою шоу в октагоне сразятся чемпион промоушена в тяжелом весе французский камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) и временный чемпион в этом дивизионе француз Сирил Ган (10-0). Поединок станет первой защитой титула для Нганну.

В прямом эфире в Украине шоу также будет доступно на платформе megogo. Начало трансляции — в 05:00 по киевскому времени. Начало главного боя — ориентировочно в 07:00.

Кроме того, на турнире в Анахайме состоится еще один титульный бой — чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) в третий раз подряд встретится с экс-чемпионом бразильцем Дейвесоном Фигередо (20-2-1).

Прямая трансляция турнира UFC 270 будет доступна на:

  • медиасервисе MEGOGO
  • телеканалах "Матч ТВ и "Матч!Боец"
  • стриминге UFC Fight Pass

Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом турнире UFC бывший кикбоксер жестко вырубил соперника.

Теги:
#Смешанные единоборства #UFC
Остаток января порадует украинцев снежной погодой
Украина
Метели и снегопады: синоптик сообщил, когда Украину накроют осадки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Остаток января порадует украинцев снежной погодой
Метели и снегопады: синоптик сообщил, когда Украину накроют осадки
Дата публикации
Категория
Руслан Рябошапка занимал пост генерального прокурора Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020 года.
Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка
Дата публикации
Категория
Доллар в марте может подняться до 29 гривен.
Падение гривны продолжится? Аналитики озвучили курс доллара на март
Дата публикации
Категория
Неизвестный рассказал, из-за чего убили Ирину Сучкову
Убили из-за мешков с "травкой": аноним озвучил причину гибели женщины, пропавшей под Мелитополем
Дата публикации
Категория
Тревожный чемоданчик лучше держать ближе к выходу
Украинцам советуют подготовить "тревожный чемоданчик" на случай войны: что нужно взять в первую очередь