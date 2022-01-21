Нганну — Ган: де і коли дивитися чемпіонський бій UFC

У UFC стане відоме ім’я короля тяжів.

У ніч на неділю, 23 січня (час київський), в Анахаймі (штат Каліфорнія, США) відбудеться перший номерний турнір UFC у 2022 році – UFC 270. У прямому ефірі в Україні шоу покаже телеканал Setanta Sports.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У головному бою шоу в октагоні боротимуться чемпіон промоушена у важкій вазі французький камерунець Френсіс Нганну (16-3) та тимчасовий чемпіон у цьому дивізіоні француз Сіріл Ган (10-0). Поєдинок стане першим захистом титулу для Нганну.

У прямому ефірі в Україні шоу також буде доступне на платформі megogo. Початок трансляції – о 05:00 за київським часом. Початок головного бою — орієнтовно о 07:00.

Крім того, на турнірі в Анахаймі відбудеться ще один титульний бій — чемпіон UFC у найлегшій вазі мексиканець Брендон Морено (19-5-2) втретє поспіль зустрінеться з ексчемпіоном бразильцем Дейвесоном Фігередо (20-2-1).

Пряма трансляція турніру UFC 270 буде доступна на:

медіасервіс MEGOGO

телеканалах "Матч ТВ та "Матч!Боєць"

стрімінг UFC Fight Pass

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на першому турнірі UFC колишній кікбоксер жорстко вирубив суперника.