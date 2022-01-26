В ФИФА считают, что ЧМ по футболу раз в два года сократит поток беженцев в Европу

Футбольная федерация хочет помочь Европе и Африке.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время своего выступления на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что проблему беженцев можно решить с помощью футбола.

Слова функционера приводит DW Sports в Twitter.

Во время своей речи глава ФИФА отметил, что за счет проведения Мундиаля раз в два года можно существенно улучшить инфраструктуру в африканских странах, что приведет к снижению потока беженцев из Африки в Европу. Таким нехитрым способом в ФИФА предложили решить глобальную проблему.

"Мы должны дать надежду людям Африки и остальных стран, которые в этом нуждаются. Никто не должен испытывать необходимость пересекать Средиземное море только ради того, чтобы получить лучшие условия существования. Наша задача — создать равные условия для всех", — заявил Инфантино.

Отметим, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) а также в КОНМЕБОЛ (организация заведует футболом в Южной Америке) высказались против идеи проведения ЧМ по футболу раз в два года. Там считают, что такое частое проведение Мундиаля обесценит турнир.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФИФА кардинально изменила футбольные правила касательно аренды игроков.