Укр

"Динамо" нашло усиление в Германии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мият Гачинович Новость обновлена 27 января 2022, 07:44
Мият Гачинович

Футболист впечатляет.

Киевское "Динамо", юноши которого устроили побоище во время товарищеского матча в Турции, нацелилось на хавбека немецкого "Хоффенхайма" и сборной Сербии Мията Гачиновича.

Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, атакующий полузащитник, который может сыграть и на позиции левого вингера, интересен сразу нескольким европейским клубам, в частности итальянской "Салернитане", испанскому "Кадису" и киевскому "Динамо". Примечательно, что и "Кадис", и "Салернитана" являются аутсайдерами в своих лигах и близки к вылету, а потому вероятность трансфера футболиста туда невелика.

Добавим, что 26-летний Гачинович играет в Германии с 2015 года. В сезоне 2021/22 Мият принял участие в 6 матчах, забив 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 2,8 млн евро, его контракт с "Хоффенхаймом" действует до лета 2024 года. В составе сборной Сербии Гачинович провел 23 матча и отметился 2 голами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий "Динамо" может оказаться в чемпионате Швейцарии.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Хоффенхайм
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