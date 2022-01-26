Именитый европейский клуб торгует любимчиками Луческу и Петракова

"Базель" планирует усилиться украинцем.

"Базель" решил купить украинского нападающего. 20-кратные чемпионы Швейцарии выбирают между Владиславом Супрягой и Даниилом Сиканом.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале.

По информации источника, "Базель" уже месяц ведет официальные переговоры с "Шахтером" и "Динамо" об аренде игроков с последующим выкупом. Источник уточняет, что до общего знаменателя стороны так и не дошли. В случае успеха в переговорном процессе швейцарцы будут выбирать между нападающим "Динамо" Супрягой и форвардом "Шахтера" Сиканом. В Швейцарии считают этих игроков равноценными, а их стоимость оценивают примерно на одном уровне.

Отметим, в сезоне 2021/22 Супряга выступает намного хуже, чем в прошлой кампании, однако главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу продолжает доверять ему. Transfermarkt оценивает 21-летнего "динамовца", который в этом сезоне пока не забивал, в 4 млн евро.

Сикан выходил на поле чаще "динамовца", однако не блистал результативностью. Тем не менее "горняк" сумел попасть в сборную Украины Александра Петракова и даже сыграть за национальную команду 4 матча. Игрок отплатил тренеру за доверие важнейшим голом в ворота Казахстана (2:2). Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Даниила в 1,5 млн евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Шахтера" близок к переходу в "Бордо".