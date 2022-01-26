Укр

"Шахтер" отдаст украинского футболиста в чемпионат Франции

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Данил Игнатенко Новость обновлена 26 января 2022, 10:08
Данил Игнатенко

В Лиге 1 может появиться украинец.

Донецкий "Шахтер", который на днях добыл впечатляющую победу над австрийским "Вольфсбергером" (4:1), планирует отдать в аренду в "Бордо" украинского полузащитника Данила Игнатенко.

Об этом сообщает журналист Педро Сепульведа на своей страничке в Twitter.

По информации источника, 24-летний Игнатенко отправится во французский клуб на правах аренды, а по окончании сезона "Бордо" будет иметь право выкупа на игрока. Сума отступных составляет 2-3 млн евро.

Отметим, Данил, который выступает на позиции центрального полузащитника, в последнее время был арендован "Днепром-1". "Шахтер" уже отозвал футболиста, трансферная стоимость которого оценивается в 700 тысяч евро (данные Transfermarkt). В текущем сезоне чемпионата Украины Игнатенко забил три гола в 15 матчах во всех турнирах.

"Бордо" на данный момент занимает 17-е место в Лиге 1. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" подписал контракт с несовершеннолетним бразильцем.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига 1 #ФК Бордо #Даниил Игнатенко
Страшно стать беженцем
Украина
Если завтра война: что брать, куда идти и как себя вести в случае худшего сценария
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Страшно стать беженцем
Если завтра война: что брать, куда идти и как себя вести в случае худшего сценария
Дата публикации
Категория
США обнародовали частичный перечень санкций против РФ
Пострадают технологии и экономика: в США рассказали, что грозит России в случае наступления на Украину
Дата публикации
Категория
Астролог спрогнозировал, насколько вероятен Майдан против Зеленского
Когда могут свергнуть Зеленского и каковы его шансы на второй срок: астролог озвучил прогноз
Дата публикации
Категория
Последние дни января снова подготовили для украинцев погодные сюрпризы
Украину резко накроет потепление: синоптики назвали дату
Дата публикации
Категория
Нардеп Андрей Клочко
Нардеп-миллионер снимает жилье за бюджетные деньги, покупая маме Tesla (расследование)