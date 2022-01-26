"Шахтер" отдаст украинского футболиста в чемпионат Франции

В Лиге 1 может появиться украинец.

Донецкий "Шахтер", который на днях добыл впечатляющую победу над австрийским "Вольфсбергером" (4:1), планирует отдать в аренду в "Бордо" украинского полузащитника Данила Игнатенко.

Об этом сообщает журналист Педро Сепульведа на своей страничке в Twitter.

По информации источника, 24-летний Игнатенко отправится во французский клуб на правах аренды, а по окончании сезона "Бордо" будет иметь право выкупа на игрока. Сума отступных составляет 2-3 млн евро.

Отметим, Данил, который выступает на позиции центрального полузащитника, в последнее время был арендован "Днепром-1". "Шахтер" уже отозвал футболиста, трансферная стоимость которого оценивается в 700 тысяч евро (данные Transfermarkt). В текущем сезоне чемпионата Украины Игнатенко забил три гола в 15 матчах во всех турнирах.

"Бордо" на данный момент занимает 17-е место в Лиге 1. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" подписал контракт с несовершеннолетним бразильцем.