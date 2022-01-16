Укр

"Шахтер" усилился очередным бразильцем за миллионы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Винисиус Тобиас Новость обновлена 16 января 2022, 12:29
Винисиус Тобиас

"Горняки" проводят мощную трансферную кампанию.

В воскресенье, 16 января, донецкий "Шахтер", который 15 января представил бразильского вингера Давида Нереса, объявил о том, что правый защитник из Бразилии Винисиус Тобиас присоединился к команде.

Об этом сообщает официальный сайт дончан.

По информации источника, новичок "Шахтера" прошел медосмотр вместе с остальными бразильцами команды. Теперь он отправится с "Шахтером" на турецкий сбор.

Добавим, что официально Тобиас станет игроком "Шахтера" в феврале 2022 года по достижении совершеннолетия. 17-летний Винисиус перебрался в "Шахтер" из молодежной команды "Интернасьонала". Там он успел сыграть 23 матча и отметился одним голом с пенальти. По данным Transfermarkt, юный бразилец подписал контракт с "Горняками", а сумма трансфера составила 6 млн евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке в Париже, а супруга игрока "Горняков" похвасталась фигурой в зимней фотосессии.

"Телеграф" напоминает, что один из бразильцев "Шахтера" может продолжить свой футбольный путь в России.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Интернасьонал
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