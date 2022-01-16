"Шахтар" посилився черговим бразильцем за мільйони

"Гірники" проводять потужну трансферну кампанію.

У неділю, 16 січня, донецький "Шахтар", який 15 січня представив бразильського вінгера Давіда Нереса, оголосив про те, що правий захисник із Бразилії Вінісіус Тобіас приєднався до команди.

Про це повідомляє офіційний сайт донеччан.

За інформацією джерела, новачок "Шахтаря" пройшов медогляд разом із рештою бразильців команди. Тепер він вирушить із "Шахтарем" на турецький збір.

Додамо, що офіційно Тобіас стане гравцем "Шахтаря" у лютому 2022 року після досягнення повноліття. 17-річний Вінісіус перебрався до "Шахтаря" з молодіжної команди "Інтернасьйонал". Там він встиг зіграти 23 матчі та відзначився одним голом із пенальті. За даними Transfermarkt, юний бразилець підписав контракт із "Гірниками", а сума трансферу склала 6 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що футболіст "Шахтаря" зробив пропозицію своїй дівчині в Парижі, а дружина гравця "Гірників" похвалилася фігурою у зимовій фотосесії.

"Телеграф" нагадує, що один із бразильців "Шахтаря" може продовжити свій футбольний шлях у Росії.