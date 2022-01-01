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"Гаряча подружка Санти": дружина футболіста "Шахтаря" оголилася на снігу (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дар’я Савіна Новина оновлена 01 січня 2022, 14:50
Дар’я Савіна

Красуня відпочиває на вітчизняному курорті.

Дар’я Савіна, дружина футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України, після відпочинку на Мальдівах похвалилася гарячою сімейною фотосесією у Буковелі.

Відповідні фото журналістка та модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Савіна оголилася на відкритому небі за мінусової температури. Підтримав дружину і Валерій, який також взяв участь у фотосесії на снігу.

"Проводжаємо цей рік красиво. Невелика фотосесія у перервах між сауною, джакузі та чаном у чудовій сімейній компанії. Як вам така подружка Санти?" — пожартувала красуня.

Нагадаємо, 22-річний Бондар у кампанії 2021/22 зіграв лише 8 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах та гольовими діями не відзначався. У першій частині сезону Валерій відновлювався від тяжкої травми, яку він отримав наприкінці минулого сезону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Дар’я та Валерій відпочивали на Мальдівах. На березі Індійського океану журналістка частенько балувала підписників гарячими знімками. Нещодавно пара повінчалася у Києво-Печерській лаврі.

Теги:
#ФК Шахтар #Валерій Бондар #Дар'я Савіна
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