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Дружина футболіста "Шахтаря" блиснула фігурою у червоному купальнику (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дар’я Савіна та Валерій Бондар Новина оновлена 29 грудня 2021, 10:03
Дар’я Савіна та Валерій Бондар

Красуня з чоловіком відпочивають на Мальдівах.

Дар’я Савіна, дружина центрального захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, проводить сімейну відпустку на островах в Індійському океані. Днями журналістка опублікувала романтичну фотосесію із чоловіком.

Відповідні фото з’явилися на сторінці Савіної в Instagram.

Дар’я коротко прокоментувала спільні знімки з коханим: "Щасливі разом". На фото Савіна позує в червоному купальнику, який ідеально підходить довгоногій красуні. За добу пост журналістки зібрав понад 12 тисяч лайків, а також сотник компліментарних коментарів.

Нагадаємо, 22-річний Бондар зіграв лише 8 матчів за "Шахтар" у поточному сезоні та гольовими діями не відзначався. У першій частині сезону Валерій відновлювався від тяжкої травми, яку він отримав ще у квітні 2021 року. Дар’я разом із коханим вирушила на його операцію до Риму, щоб підтримати чоловіка.

Зазначимо, що Бондар та Савіна одружилися влітку 2021 року. Пара також повінчалася восени у Києві-Печерській лаврі.

Раніше Савіна похвалилася різноманітністю купальників на Мальдівах.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Дар'я Савіна
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