"Шахтар" представив новачка зі збірної Бразилії (відео)

Зірковий футболіст поповнив лави "Шахтаря".

Правий вінгер "Аякса" та збірної Бразилії Давід Нерес перейшов до "Шахтаря", який також проявляє інтерес до футболіста збірної Молдови.

Про це повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Повідомляється, що футболіст збірної Бразилії 24-річний Нерес підписав контракт із "Гірниками" до 31 грудня 2026 року. Трансфер бразильця обійшовся донеччанам у 12 млн євро. Крім того, "Аякс" може ще додатково заробити 4 млн євро бонусами на цьому переході. Додамо, що нідерландський клуб повідомив про трансфер ще 14 січня.

У своєму молодому віці Давід може похвалитися безліччю трофеїв. Вихованець "Сан-Паулу" двічі вигравав чемпіонат та Кубок Португалії, виходив у фінал Ліги Європи та діставався до півфіналу Ліги чемпіонів. На рахунку вінгера також 7 матчів за збірну Бразилії. До речі, Нерес навіть забив гол за "Пентакампеоне".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гравець "Шахтаря" зробив пропозицію колишній дівчині "динамівця".

Нагадаємо, бразильський вінгер "Шахтаря" Тете, який грає на позиції Нереса, може перейти до російського клубу.