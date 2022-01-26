"Шахтар" віддасть українського футболіста в чемпіонат Франції

У Лізі 1 може з’явитись українець.

Донецький "Шахтар", який днями виборов дивовижну перемогу над австрійським "Вольфсбергером" (4:1), планує віддати в оренду в "Бордо" українського півзахисника Данила Ігнатенка.

Про це повідомляє журналіст Педро Сепульведа на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, 24-річний Ігнатенко вирушить до французького клубу на правах оренди, а по закінченні сезону "Бордо" матиме право викупу гравця. Сума відступних становить 2-3 млн євро.

Зазначимо, Данило, який виступає на позиції центрального півзахисника, останнім часом був в оренді в "Дніпрі-1". "Шахтар" вже відкликав футболіста, трансферна вартість якого оцінюється у 700 тисяч євро (дані Transfermarkt). У поточному сезоні чемпіонату України Ігнатенко забив три голи у 15 матчах у всіх турнірах.

"Бордо" на цей час посідає 17-е місце у Лізі 1. Від зони вильоту команду відокремлює одне очко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" підписав контракт із неповнолітнім бразильцем.