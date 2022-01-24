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Мораес після критики Зозулі оформив феноменальний дубль за "Шахтар" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Шахтар" — "Вольфсбергер" Новина оновлена 24 січня 2022, 20:14
"Шахтар" — "Вольфсбергер"

Футболіст повернувся після тяжкої травми і одразу забив.

Нападник збірної України та донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес, який нещодавно потрапив у скандал через своє інтерв’ю бразильським ЗМІ, забив 2 голи у контрольній грі проти "Вольфсбергера" (4:1).

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За "Гірників" у цьому поєдинку голами відзначилися Георгій Судаков, Тете та Жуніор Мораес, який оформив дубль двома "пострілами" на 80-й та 89-й хвилинах. Друге взяття воріт, напевно, порадувало око вболівальників. За австрійський колектив гол оформив Лука Лочошвілі.

Відеоогляд матчу "Шахтар" — "Вольфсбергер":

Після публікації інтерв’ю Мораеса в !Lance нападник Роман Зозуля розкритикував Жуніора, зазначивши, що той вважає себе українцем лише тоді, коли треба поїхати на Євро, а коли йде війна, то він — бразилець.

Нагадаємо, попереду у підопічних Роберто Де Дзербі вихідний та 2 тренувальні дні, а наступний спаринг "Гірники" проведуть у п’ятницю, 28 січня, з білоруським "Шахтарем" (Солігорськ).

Додамо, що "Шахтар" пішов на зимову перерву як лідер чемпіонату України. Донеччани лише на 2 очки випереджають київське "Динамо". "Гірники" проведуть наступний офіційний матч 26 лютого проти "Металіста-1925".

Нагадаємо, цього сезону Жуніор відіграв лише 15 хвилин у матчі проти "Олександрії" (1:2). У квітні 2021 року Мораес порвав хрестоподібні зв’язки на тренуванні, через що пропустив Євро-2020 і першу частину наступного сезону. До речі, "Гірники" у грудні минулого року підписали новий контракт із футболістом.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Жуніор Мораес #ФК Вольфсбергер
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