Мораес после критики Зозули оформил феноменальный дубль за "Шахтер" (видео)

Футболист вернулся после тяжелой травмы и тут же забил.

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который недавно угодил в скандал из-за своего интервью в бразильским СМИ, забил 2 гола в контрольной игре против "Вольфсбергера" (4:1).

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

За "Горняков" в этом поединке голами отметились Георгий Судаков, Тете и Жуниор Мораес, оформивший дубль двумя "выстрелами" на 80-й и 89-й минутах. Второе взятие ворот наверняка порадовало глаз болельщиков. За австрийский коллектив гол оформил Лука Лочошвили.

Видеообзор матча "Шахтер" — "Вольфсбергер":

После публикации интервью Мораеса в !Lance нападающий Роман Зозуля раскритиковал Жуниора отметив, что тот считает себя украинцем лишь тогда, когда надо поехать на Евро, а когда идет война — то он бразилец.

Напомним, впереди у подопечных Роберто Де Дзерби выходной и 2 тренировочных дня, а следующий спарринг "Горняки" проведут в пятницу, 28 января, с белорусским "Шахтером" (Солигорск).

Добавим, что "Шахтер" ушел на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата Украины. Дончане лишь на 2 очка опережают киевское "Динамо". "Горняки" проведут следующий официальный матч 26 февраля против "Металлиста-1925".

Напомним, в этом сезоне Жуниор отыграл лишь 15 минут в матче против "Александрии" (1:2). В апреле 2021 год Мораес порвал крестообразные связки на тренировке из-за чего пропустил Евро-2020 и первую часть следующего сезона. К слову, "Горняки" в декабре прошлого года подписали новый контракт с футболистом.