Китай ошарашил Украину ПЦР-тестами коньков для Олимпиады: детали абсурдной истории

Спортсменам сообщили о нововведениях в момент, когда контейнер с их инвентарем уже прибыл в Китай.

Сборная Украины по биатлону уже прибыла и в Китай, где в начале февраля стартуют 24-ые зимние Олимпийские игры. Украинцы еще до старта соревнований успели столкнуться с первыми препятствиями – организаторы требуют у команды заплатить почти 20 тысяч гривен за ПЦР-тест для боб-саней.

Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Facebook.

По его словам, китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней, на который будет соревноваться бобслеистка Лидия Гунько, и все вещи, которые находятся в контейнере, уже прибывшем в Китай.

"Как вы думаете, откуда будут брать мазок?", — поинтересовался спортсмен.

Вот как выглядят боб-сани, для которых понадобился ПЦР-тест

Во сколько обойдется ПЦР-тест для саней в Китае?

ПЦР-тестирование вещей для украинских спортсменов стало настоящей неожиданностью, ведь им сказали об этом, когда контейнер с инвентарем уже оказался в Пекине.

В комментарии "Суспільне.Спорт" Владислав Гераскевич отметил, что эти тесты обойдутся украинской команде в 1400 юаней за единицу. Китайцы требуют ПЦР-тестирования не только для боб-саней, но и для коньков для скелетона и боба. Только при условии прохождения теста и полной дезинфекции инвентарь наших спортсменов сможет попасть в Китай.

По предварительным подсчетам, тесты обойдутся сборной Украины как минимум 19500 гривен.

Напомним, некоторые европейские страны объявили Олимпийским играм в Пекине бойкот и назвали Олимпиаду "кровавой". Все дело в нарушениях прав людей со стороны китайских властей.