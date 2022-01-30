Звезда НБА поддержал Украину, назвав Путина сумасшедшим

Спортсмен сделал политическое заявление.

Американский баскетболист турецкого происхождения Энес Кантер Фридом, выступающий на позиции центрового за команду НБА "Бостон Селтикс", сделал выпад в сторону лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина соответственно.

Политическое заявление баскетболист разместил на своей страничке в Twitter.

Энес считает и Путина, и Си Цзиньпина большой угрозой для мира. Спортсмен даже сравнил их деятельность с глобальным потеплением. Кроме того, центровой отметил, что необходимо поддерживать Украину и Тайвань, чтобы РФ и Китай не могли разрушить демократию в остальном мире.

"Эти двое сумасшедших Владимир Путин и Си Цзиньпин представляют собой угрозу для мира, почти такую же опасную, как глобальное потепление. Россия и Китай хотят разрушить демократию и экспортировать коммунизм в остальной мир. Поэтому важно поддерживать Украину и Тайвань", – написал баскетболист.

Энес Кантер Фридом ввысказался о Путине и Си Цзиньпине

Ранее украинский футболист бразильского происхождения Жуниор Мораес оказался в эпицентре скандала из-за своих высказываний о войне с Россией.