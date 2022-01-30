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Зірка НБА підтримав Україну, назвавши Путіна божевільним

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Енес Кантер Фрідом Новина оновлена 30 січня 2022, 08:07
Енес Кантер Фрідом

Спортсмен зробив політичну заяву.

Американський баскетболіст турецького походження Енес Кантер Фрідом, який виступає на позиції центрового за команду НБА "Бостон Селтікс", зробив випад у бік лідерів Росії та Китаю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна відповідно.

Політичну заяву баскетболіст розмістив на своїй сторінці у Twitter.

Енес вважає і Путіна, і Сі Цзіньпіна великою загрозою для світу. Спортсмен навіть порівняв їхню діяльність із глобальним потеплінням. Крім того, центровий зазначив, що необхідно підтримувати Україну та Тайвань, щоб РФ та Китай не могли зруйнувати демократію в іншому світі.

"Ці двоє божевільних Володимир Путін і Сі Цзіньпін є загрозою для світу, майже такою ж небезпечною, як глобальне потепління. Росія і Китай хочуть зруйнувати демократію та експортувати комунізм у решту світу. Тому важливо підтримувати Україну та Тайвань", – написав баскетболіст.

Енес Кантер Фрідом висловився про Путіна і Сі Цзіньпіна
Енес Кантер Фрідом висловився про Путіна і Сі Цзіньпіна

Раніше український футболіст бразильського походження Жуніор Мораес опинився в епіцентрі скандалу через свої висловлювання про війну з Росією.

Теги:
#США #Баскетбол #Китай #Росія #НБА #Володимир Путін #Сі Цзіньпін
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