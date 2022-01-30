Звезду "Манчестер Юнайтед" обвинили в домашнем насилии (видео)

В английском футболе очередной скандал.

Девушка форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсона Гринвуда Хэрриэт Робсон обвинила нападающего в домашнем насилии.

Женщина опубликовала последствия побоев на своей страничке в Instagram.

Хэрриэт у себя в сторис поделилась видео, на котором она была с окровавленным лицом. Также она прикрепила несколько снимков со ссадинами в разных частях тела.

"Для всех, кто хотел знать, что Мейсон Гринвуд делает со мной", — гласила надпись на одной из сторис Робсон.

Позже девушка почистила свой Instagram.

Отметим, в сезоне 2021/22 Гринвуд стал игроком основы МЮ. В 24 матчах за "Красных Дьяволов" во всех турнирах 20-летний правый вингер, который может сыграть и на позиции центрального нападающего, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Также на счету Мейсона 1 матч за сборную Англии. Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с МЮ действует до 30 июня 2025 года, в 50 млн евро.

Ранее лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал семейное фото в Дубае.