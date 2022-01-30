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Зірку "Манчестер Юнайтед" звинуватили у домашньому насильстві (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мейсон Грінвуд та Герріет Робсон Новина оновлена 30 січня 2022, 12:41
Мейсон Грінвуд та Герріет Робсон

В англійському футболі – черговий скандал.

Дівчина форварда "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Мейсона Грінвуда Герріет Робсон звинуватила нападника у домашньому насильстві.

Жінка опублікувала наслідки побоїв на своїй сторінці в Instagram.

Герріет у себе в сторіс поділилася відео, на якому вона була із закривавленим обличчям. Також вона прикріпила кілька знімків із синцями на різних частинах тіла.

"Для всіх, хто хотів знати, що Мейсон Грінвуд робить зі мною", — написала на одній зі сторіс Робсон.

Згодом дівчина почистила свій Instagram.

Зазначимо, у сезоні 2021/22 Грінвуд став гравцем основи МЮ. У 24 матчах за "Червоних Дияволів" у всіх турнірах 20-річний правий вінгер, який може зіграти і на позиції центрального нападника, забив 6 голів і зробив 2 асисти. Також на рахунку Мейсона 1 матч за збірну Англії. Transfermarkt оцінює футболіста, контракт якого з МЮ діє до 30 червня 2025 року, у 50 млн євро.

Раніше лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зробив сімейне фото у Дубаї.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Юнайтед #Мейсон Грінвуд
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