Буффон всерьез хотел перейти в "Шахтер": признание футболиста (видео)

Легенда футбола едва не оказался в Украине.

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который сейчас защищает цвета "Пармы", мог выступать за донецкий клуб.

Об этом рассказал сам футболист в интервью YouTube-каналу Nobel.

Буффон отметил, что ни разу не контактировал с российскими клубами, при этом он однажды всерьез рассматривал предложение донецкого "Шахтера". Вратарь заинтересовался переходом в коллектив Мирчи Луческу, который тогда был у руля "Горняков". 44-летний Джанлуиджи счиатет, что в "Шахтере" всегда играли футболисты высочайшего уровня, но команде частенько не удавалось проявить себя в плей-офф Лиги чемпионов. В итоге итальянец остался в "Юве". В 2019 году он перебрался в ПСЖ, а в начале текущего сезона — в "Парму".

"Шахтер – это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь как в первом раунде, так и дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде", — заявил Буффон.

В текущем сезоне Буффон сыграл 20 матчей за "Парму", в которых пропустил 22 гола, 6 игр вратарь "провел на ноль". "Парма" идет на 12 месте в Серии Б.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" добыл победу над "Црвеной Звездой" (3:2) в Турции.