Буффон всерйоз хотів перейти до "Шахтаря": зізнання футболіста (відео)

Легенда футболу мало не опинився в Україні.

Знаменитий італійський воротар Джанлуїджі Буффон, який зараз захищає кольори "Парми", міг виступати за донецький клуб.

Про це розповів сам футболіст в інтерв’ю YouTube-каналу Nobel.

Буффон зазначив, що жодного разу не контактував із російськими клубами, при цьому він якось серйозно розглядав пропозицію донецького "Шахтаря". Воротар зацікавився переходом у колектив Мірчі Луческу, який тоді був біля керма "Гірників". 44-річний Джанлуїджі вважає, що в "Шахтарі" завжди грали футболісти найвищого рівня, але команді часто не вдавалося проявити себе у плей-офф Ліги чемпіонів. У результаті італієць залишився у "Юве". У 2019 році він перебрався до ПСЖ, а на початку поточного сезону — до "Парми".

"Шахтар – це конкурентоспроможна команда, яка грає у Лізі чемпіонів. Це якісна команда з високим індивідуальним класом гравців. Вони грають у Лізі чемпіонів і можуть вилетіти як у першому раунді, так і дійти до фіналу. А мене це й цікавить. Мені нецікаво грати у найсильнішій команді", — заявив Буффон.

Цього сезону Буффон зіграв 20 матчів за "Парму", в яких пропустив 22 голи, 6 ігор воротар "провів на нуль". "Парма" йде на 12-му місці в Серії Б.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" здобув перемогу над "Црвеною Звездою" (3:2) у Туреччині.