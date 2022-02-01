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"Звір": український воротар потягнув гарматний пенальті (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анатолій Трубін Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:27
Анатолій Трубін

Кіпер приніс "Шахтарю" перемогу.

У третьому контрольному матчі на зборах у турецькому Белеці донецький "Шахтар", який нещодавно відправив українця в оренду до французького клубу, мінімально обіграв "Црвену Звезду" (3:2), а героєм зустрічі став воротар "Гірників" та збірної України Анатолій Трубін.

Своїм блискучим сейвом Анатолій поділився на сторінці в Instagram.

За рахунку 3:2 на користь донеччан голкіпер відбив гарматний постріл Мілана Павкова з пенальті. Кіпер у соцмережах поділився секретом успіху.

"Тренування "Пенальті до ночі" пройшли недаремно. Щоденна робота приносить свої плоди. Тільки вперед", — написав Трубін.

До речі, партнер Анатолія по команді Юхим Конопля у коментарях під постом Трубіна назвав воротаря "Звірем".

Анатолій Трубін поділився своїм сейвом
Анатолій Трубін поділився своїм сейвом

Додамо, що в цьому матчі проявив себе новачок "Гірників" Давід Нерес, який оформив краисвий дубль.

Зазначимо, "Шахтар" ненадовго вирушив до Києва, а 6 січня донеччани знову вилетять до Белека для підготовки до офіційних матчів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" розгромив австрійський "Вольфсбергер" (1:4).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Црвена Звезда #Анатолій Трубін
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